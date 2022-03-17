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Байден назвал Путина кровавым диктатором и чистейшим головорезов

Фото: Джо Байден (слева) (twitter.com/POTUS)
Автор: Антон Федорцив

Президент США Джо Байден окончательно перестал подбирать слова для характеристики российского президента Владимира Путина после вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на выступление американского президента.

Байден вспомнил Путина, назвав его "кровавым диктатором и чистейшим головорезом", во время речи в Капитолии. Президент посетил ланч в честь Дня святого Патрика у спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Накануне Байден использовал относительно Путина другой эпитет – "военный преступник". Ранее официальные лица США избегали подобных высказываний в адрес лидера РФ. Тогда они объясняли этот подход необходимостью соблюдать точность формулировки, в частности, юридическую.

К слову, американские эксперты назвали Украину победителем информационной войны против РФ.

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