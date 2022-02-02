Байден назначил координатора по расследованию "гаванского синдрома"

Президент поручил ведомствам назначить представителей, которые будут взаимодействовать с координатором по данному вопросу.

Кроме того, в срок до 25 февраля 2022 года они должны выпустить обновленное руководство для сотрудников, которые "подвержены риску воздействия аномальных инцидентов со здоровьем".

"Назначаю старшего директора по разведывательным программам персонала Совета национальной безопасности для работы в качестве межведомственного координатора по аномальным ситуациям со здоровьем", - говорится в меморандуме.

"Гаванский синдром" - это совокупность ряда неврологических симптомов, в том числе головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом. Правительство США считает это заболевание следствием атаки с использованием микроволнового оружия. Впервые оно наблюдалось у некоторых сотрудников посольств Канады и США в Гаване (Куба) и членов их семей.

По данным источников WSJ, о возможных нападениях на дипломатов в европейских городах сообщалось по внутренним каналам еще летом 2021 года. По крайней мере, три американца, которые работают в консульстве в Женеве, страдали "гаванским синдромом", а одного из них эвакуировали на лечение в США.

Кроме того, в Париже высокопоставленные сотрудники посольства проинформировали дипломатов об одном предполагаемом случае и призвали других сообщать о любых необычных симптомах.