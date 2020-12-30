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Байден намерен задействовать закон военного времени для борьбы с COVID-19

Вашингтон, Среда 30 декабря 2020 03:59
Байден намерен задействовать закон военного времени для борьбы с COVID-19
Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Артур Родивилов

Избранный президент США Джо Байден сообщил, что намерен использовать закон военного времени для того, чтобы ускорить вакцинацию от коронавируса. Закон, который предполагает мобилизацию производства для борьбы с COVID-19, предпишет частным компаниям поддерживать усилия властей.

Соответствующее заявление он сделал во вторник в ходе выступления в Уилмингтоне (штат Делавэр).

Принятый в 1950 году закон о военном производстве позволяет федеральному правительству США де-факто принудить частные компании к работе на государства в экстренных случаях. Закон уже ранее был задействован действующим американским президентом Дональдом Трампом в начале эпидемии.

Ранее Байден спрогнозировал сроки улучшения ситуации с коронавирусом в стране. Он предрек, что "дела станут хуже, прежде чем стать лучше".

По его мнению, американцы могут не увидеть положительных тенденций с пандемией до марта. Байден подчеркнул, что действия администрации действующего главы государства Дональда Трампа «далеко отстали» от необходимых.

США по-прежнему остаются на первом месте по числу зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, там выявили 19,5 миллиона случаев инфицирования.

Напомним, на прошлой неделе прививку от коронавируса получил избранный президент США Джо Байден. Байден вакцинировался препаратом, который разработали компании Pfizer и BioNTech.

Также Байден изложил свой план борьбы с пандемией коронавируса в течение первых 100 дней своего пребывания в должности. По словам Байдена, его администрация проведет 100 млн вакцинация после того, как он вступит в должность.

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Новости Украины В мире КоронавирусДжозеф Байден

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