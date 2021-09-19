Байден и Макрон запланировали телефонный разговор, чтоб обсудить скандал с подлодками

Президент Франции Эммануэль Макрон поговорит по телефону с президентом США Джо Байденом, чтоб обсудить скандал с подлодками. Об этом сообщил официальный представитель правительства Габриэль Аттал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
По его словам, инициатором телефонного разговора стал американский президент Джо Байден. Телефонная связь между двумя президентами запланирована на ближайшее время.
Аттал считает, что телефонный разговор
Австралии от контракта с Францией по строительству подводных лодок. Но теперь
Напомним, что Франция отзывает послов из США и Австралии после скандала с подлодками.
Ранее сообщалось, что скандал с подлодками может повлиять на новую стратегическую концепцию НАТО. Об этом заявили во Франции.