Байден не хочет затягивать выход из Афганистана из-за риска терактов, - NYT

Президент США Джо Байден не намерен продолжать эвакуацию людей из Афганистана после 31 августа, крайнего срока, названного боевиками "Талибана". Лидерам G7 не удалось убедить Байдена изменить свою позицию во время сегодняшнего виртуального саммита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

По словам высокопоставленного чиновника из американской администрации, имя которого умалчивается, Байден во время виртуальной встречи с лидерами G7 заявил о высоком риске террористических атак после 31 августа.

Продлить срок эвакуации людей из аэропорта Кабула, в частности, призывал премьер-министр Британии Борис Джонсон. И сегодняшняя виртуальная встреча лидеров G7 была посвящена именно этому вопросу.