Байден в Белом доме почтил память 500 тысяч американцев, которые умерли от COVID-19

Президент США выступил с обращением к своим согражданам, выразив соболезнование семьям погибших.

"Тем, кто потерял близких: я знаю, что никакие слова не могут заглушить боль, но я надеюсь, что вы найдете утешение, узнав, что нация скорбит вместе с вами", - сказал Байден.

Он добавил, что за год пандемии умерло больше американцев, чем в Первой мировой войне, Второй мировой войне и Вьетнамской войне.

"Наша страна не должна позволить этому продолжаться", - сказал президент США.

После официального обращения Байден почтил память умерших от коронавируса минутой молчания во дворе Белого дома. Южный фасад Белого дома был убран траурными лентами, а на лестницах расставлены свечи.