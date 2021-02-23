UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Байден в Белом доме почтил память 500 тысяч американцев, которые умерли от COVID-19

Автор: Инна Собора

Президент США Джо Байден вместе с первой леди Джилл Байден, а также вице-президентом Камалой Харрис почтили память более 500 тысяч жертв коронавируса в своей стране. Они объявили минуту молчания в Белом доме.

Трансляцию вели на странице Байдена в Twitter.

Президент США выступил с обращением к своим согражданам, выразив соболезнование семьям погибших.

"Тем, кто потерял близких: я знаю, что никакие слова не могут заглушить боль, но я надеюсь, что вы найдете утешение, узнав, что нация скорбит вместе с вами", - сказал Байден.

Он добавил, что за год пандемии умерло больше американцев, чем в Первой мировой войне, Второй мировой войне и Вьетнамской войне.

"Наша страна не должна позволить этому продолжаться", - сказал президент США.

После официального обращения Байден почтил память умерших от коронавируса минутой молчания во дворе Белого дома. Южный фасад Белого дома был убран траурными лентами, а на лестницах расставлены свечи.

Напомним, 22 февраля стало известно, что число жертв коронавируса нового типа в США пересекло отметку в 500 тысяч.

Ранее сообщалось, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена не будет предоставлять развивающимся странам имеющуюся в стране COVID-вакцину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КоронавирусДжозеф БайденСоединенные Штаты Америки
Читайте также
Глава ВОЗ назвал условие эффективности COVID-вакцинации
В ВОЗ считают необходимым проводить COVID-вакцинацию во всем мире
Прогноз погоды