"Баварія" розбила "Байєр", "Ліверпуль" шокував ПСЖ: результати матчів Ліги чемпіонів (відео)

У протистояннях 1/8 фіналу беруть участь вісім найкращих команд за підсумками лігового етапу – вони потрапили на цю стадію напряму. З ними грають вісім переможців попереднього раунду плей-офф.

Ліга чемпіонів-2024/25, 1/8 фіналу, перші матчі

"Фейєнорд" – "Інтер" – 0:2

Голи: Тюрам, 38, Мартінес, 50

Нереалізований пенальті: Зєліньскі (І), 65

Схоже, футболістам нідерландського "Фейєнорда" не вдасться оформити міланський "дубль" у Лізі чемпіонів. У стикових матчах їм вдалося пройти "Мілан". А от з іншим представником північної столиці Італії все виявилося набагато складніше. "Інтер" впевнено контролював гру з перших хвилин і ще до перерви зумів втілити свою перевагу в гол – рахунок відкрив Тюрам. У другому таймі "нерадзуррі" швидко подвоїли перевагу зусиллями Мартінеса. А невдовзі могли довести справу до розгрому, але Зелінські не зумів реалізувати пенальті.

"Бенфіка" – "Барселона" – 0:1

Гол: Рафінья, 61

Вилучення: Кубарсі (Бар), 22

"Бенфіці" не вистачило потрійного сейву Трубіна і вилучення у "Барси", щоб взяти бодай нічию. Рафінья скористався грубою помилкою португальського захисту та забив переможний гол.

"Баварія" – "Байєр" – 3:0

Голи: Кейн, 9, 75 (пенальті), Мусіала, 54

Вилучення: Мукієле (Бай), 62

"Баварія", яка в цьому сезоні програла "Байєру" в національному Кубку, та не змогла обіграти його в Бундеслізі, без проблем пройшлася по даному опоненту в ЛЧ. Кейн відкрив рахунок вже на 9-й хвилині, точно замкнувши простріл Олісе. Мюнхенці впевнено контролювали хід гри в першому таймі, однак збільшити перевагу не змогли.

Одразу після перерви "Баварія" знову забила – відзначився Мусіала. А на 62-й хвилині Мукіеле заробив другу жовту й залишив "Байєр" у меншості. Після цього "фармацевти" повністю закрились в обороні. Втім, навіть щільний захист не врятував гостей. На 72-й хвилині арбітр після перегляду VAR призначив пенальті, який Кейн холоднокровно реалізував, оформивши дубль і встановивши остаточний рахунок.

ПСЖ – "Ліверпуль" – 0:1

Гол: Еліотт, 87

ПСЖ завдав 30 ударів по воротах суперника, а "Ліверпуль" відповів двома. Парижани всю гру сиділи на воротах Аліссона, чия фантастична гра завадила господарям покласти м'ячів п'ять у сітку команди Арне Слота. А оборона ПСЖ повністю вимкнула з гри Салаха.

І після всього цього жаху "Ліверпуль" знайшов у собі сили на 87-й хвилині вибігти у контратаку та вперше влучити в площину воріт. Елліот, який замінив Салаха, втік від всього захисту ПСЖ і забив вирішальний м'яч. У час, що залишався до фінального свистка, парижани не змогли оговтався від такого шоку.

Матчі-відповіді у всіх чотирьох парах відбудуться у вівторок, 11 березня.