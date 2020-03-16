Бавария объявила себя зоной катастрофы из-за коронавируса

Из-за распространения коронавируса Бавария впервые за свою современную историю объявлена зоной катастрофы. Об этом сообщает DW.

В частности, со вторника будут закрыты бары, кинотеатры и бассейны, а со среды также магазины, которые не предоставляют основных услуг. Также будут закрыты спортивные поля и игровые площадки. Кроме того, местные выборы в Баварии, которые должны состояться через две недели, будут проведены через голосование по почте.

В то же время, магазины по продаже продуктов питания и товаров первой необходимости, аптеки, АЗС, банки могут оставаться открытыми.

На сегодня в Баварии подтверждено 1034 случая заболевания коронавирусом.

Напомним, Киев пока не будут закрывать на въезд и выезд в связи с карантинными мерами в Украине. Поворозник отметил, что комиссия КГГА пока не приняла решение о закрытии Киева на въезд и выезд.

РБК-Украина писало, что в Офисе президента Владимир Зеленского пока продолжается заседание с представителями Кабинета министров о мерах по противодействию пандемии коронавируса в Украине. Так, собеседник издания подтвердил, что заседание касается распространения коронавируса.