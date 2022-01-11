В Баварии с начала года почти 2 тысячи человек получили просроченную вакцину

В период с 4 по 6 января, около 1800 человек были привиты просроченной вакциной Pfizer/Biontech в центре в Эберсберзе или мобильной бригадой. Срок годности препарата истек еще 31 декабря.

Операторы центра вакцинации исключают вред здоровью или же возможные последствия и отмечают, что не стоит ожидать снижения эффективности препарата.

В то же время все пострадавшие имеют возможность бесплатно проверить уровень антител и при необходимости - повторно привиться. Также для них была открыта горячая линия.