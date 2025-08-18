Батько й дитина: росіяни у Харкові вбили членів однієї родини

Що відомо про черговий злочин РФ

Начальник ГУНП у Харківській області повідомив, що у результаті атаки росіян у Харкові загинули члени однієї родини:

46-річний батько;

півторарічна дитина.

"Також ми констатуємо смерть жінки віком 67 років", - додав Токар.

За його словами, інформація про те, що загиблі чоловік і дитина - рідні, вже підтверджена.

"Що стосується жінки, причетність та спорідненість людини до цієї родини ще встановлюється", - додав правоохоронець.

Насамкінець він зауважив, що всі влучання були в один будинок.

"Ми бачимо, що це - житлова забудова. Й чому удар прийшовся саме сюди, ми поки що не розуміємо", - визнав поліцейський.