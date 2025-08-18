Батько й дитина: росіяни у Харкові вбили членів однієї родини

Внаслідок чергової ворожої атаки по Харкову 18 серпня загинули члени однієї родини - батько та дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова начальника Головного управління Національної поліції у Харківській області Петра Токаря у коментарі "Суспільне. Харків".
Начальник ГУНП у Харківській області повідомив, що у результаті атаки росіян у Харкові загинули члени однієї родини:
"Також ми констатуємо смерть жінки віком 67 років", - додав Токар.
За його словами, інформація про те, що загиблі чоловік і дитина - рідні, вже підтверджена.
"Що стосується жінки, причетність та спорідненість людини до цієї родини ще встановлюється", - додав правоохоронець.
Насамкінець він зауважив, що всі влучання були в один будинок.
"Ми бачимо, що це - житлова забудова. Й чому удар прийшовся саме сюди, ми поки що не розуміємо", - визнав поліцейський.
Нагадаємо, пізно ввечері 17 серпня росіяни атакували Харків балістичною ракетою, яка влучила в землю неподалік житлового кварталу.
Вибуховою хвилею було пошкоджено скління вікон у багатоквартирних будинках, машини. Постраждали дорослі та діти.
Пізніше - під ранок 18 серпня - РФ атакувала Харків "Шахедами".
Перші вибухи пролунали близько 04:48, коли один із дронів влучив у багатоповерхівку в Індустріальному районі міста (спричинивши пожежу на кількох поверхах двох під'їздів).
Внаслідок удару РФ по Харкову станом на 11:34 було відомо вже про сімох загиблих. Постраждали щонайменше 20 осіб (серед яких шестеро дітей віком від 1 до 17 років). У місті оголошено День жалоби.
Крім того, мер міста Ігор Терехов опублікував відео, на якому видно момент цілеспрямованого удару російських дронів по житловому будинку.
За його словами, п'ять дронів заходили на будинок з різних боків і били саме по мирних мешканцях, які спали.
Тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що Росія залишається "смертоносною воєнною машиною", яку стримує Україна, та закликав світову спільноту до єдності й тиску на Москву - щоб зупинити вбивства й дати простір для дипломатії.