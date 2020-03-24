В "Батькивщине" рассказали, как региональные ячейки помогают бороться с коронавирусом

Партийцы региональных организаций "Батькивщины" из-за эпидемии коронавируса с прошлой недели провели ряд благотворительных акций, поддержав пенсионеров, малообеспеченные семьи, одиноких мам, врачей и медицинские учреждения. Об этом сообщает пресс-служба партии, передает РБК-Украина.

Так, активисты Львовской, Запорожской, Тернопольской, Николаевской областей раздавали местным жителям защитные маски, средства защиты от респираторного заражения, а также информационные бюллетени о том, как себя вести и обезопасить во время пандемии коронавируса. В первую очередь, эти средства получили пожилые люди, которые наиболее уязвимы к заболеванию, малообеспеченные семьи, люди, которые работают в сфере предоставления услуг, ведь именно они больше всего контактируют с местными жителями, также маски были переданы в полиции и медицинских учреждений.

В Одесской области по инициативе депутата от "Батькивщины" в условиях отсутствия защитных масок в аптеках, их начала производить "Балтская швейная фабрика". Предприятие уже изготовило более 70 тысяч масок и 1000 защитных костюмов для медучреждений области.

На помощь в борьбе с коронавирусом черкасская ячейка выделила 200 тысяч гривен и направили эти средства на благотворительную помощь местным медицинским учреждениям - отремонтировали аппарат искусственной вентиляции легких в отделение реанимации Жашковской центральной районной больницы, закупили для нужд больницы пульсометр, 700 пар защитных перчаток, защитные маски и средства дезинфекции, обеспечили больницу продуктами

В Херсонской области партийцы передали средства Каховской районной больнице на приобретение необходимых материалов и средств, а также добились от Управления транспортной и дорожной инфраструктуры выделении двух специальных автобусных рейсов, чтобы возить медработников больницы им. Е.Карабелеша на работу.

Депутаты "Батькивщины" Запорожского областного совета инициировали проведение внеочередной сессии для перераспределения средств областного бюджета, а именно - для борьбы с коронавірусною инфекцией перенаправить 100 миллионов гривен на закупку тестов, медицинского оборудования, защитных масок и костюмов для врачей. Также депутаты настаивают на необходимости справедливо решить вопрос зарплат и премий медработникам, которые сегодня находятся на передовой борьбы с вирусом.

Кроме того, сообщается, что по инициативе партии было созвано внеочередную сессию Закарпатского облсовета, во время которой принято решение выделить 153 миллиона гривен на профилактические мероприятия и борьбу с коронавирусом. Депутаты также обратились к центральной власти относительно введения налоговых каникул для предприятий и предпринимателей, которые вынужденно остановили работу на время карантина. Кроме того, они призвали энергопоставщиков не отключать должников на время карантина.

Напомним, Минздрав подтвердил 13 новых случаев заражения коронавирусом в Украине, таким образом, количество зараженных приближается к 100 человек.