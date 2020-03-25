В "Батькивщине" рассказали о деятельности по защите населения от коронавируса

В условиях эпидемии коронавируса члены региональных организаций "Батькивщины" принимают все необходимые меры для противодействия распространению болезни в регионах страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

В частности, в пресс-службе партии отмечают, что по инициативе и фракции "Батькивщина" в советах разных уровней Ровенской области состоялись внеочередные сессии, на которых выделили средства на закупку защитных масок, костюмов, аппаратов искусственной вентиляции легких. Отмечается также, что в целом благодаря депутатам партии в областном совете на нужды медиков в борьбе с пандемией выделили 29 млн гривен, которые ранее планировали направить на депутатские округа.

В Кривом Роге фракция "Батькивщина" единогласно поддержала решение внеочередной сессии городского совета о выделении 50 млн гривен на противовирусные мероприятия, среди которых - приобретение 24 аппаратов искусственной вентиляции легких, 35 кислородных концентратов, 10 000 одноразовых противочумных костюмов, 5 000 тест-систем и другое.

На Закарпатье депутат облсовета от "Батькивщины" Петр Голубка за свой счет закупил для нужд Тячивщини 10 000 единиц средств индивидуальной защиты органов дыхания. 5 000 масок передали для нужд Тячевской ОТГ, а другую часть - для нужд района.

Закупленные средства защиты распределят между медперсоналом, правоохранителями и работниками всех служб, которые продолжают работать на Тячевщине в условиях карантина.

В свою очередь, председатель Раздельнянского районного отделения "Батькивщины" в Одесской области Оксана Дмитренко организовала сбор средств и закупку защитных средств для местной больницы. По ее словам, помощь больнице будет постоянной, несмотря на нелегкую ситуацию в стране, когда все должны сплотиться для борьбы с вирусом.

Напомним, 25 марта Кабинет министров Украины продлил карантин на 30 дней в связи с пандемией коронавируса.

Как писало РБК-Украина, Минздрав подтвердил четвертую смерть от коронавируса в Украине: в Тернопольской области умер 68-летний пациент с лабораторно подтвержденным тестом на COVID-19.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал, что в Украине планируют ужесточить ограничительные меры на период карантина. Также он отмечал, что будет настаивать на введение полного карантина в Украине.