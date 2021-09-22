Батареи больше не горят: возобновляется производство электромобиля Chevrolet Bolt

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу GM .

В GM сообщили, что устранили причину возгорания аккумуляторов на электрических Chevrolet Bolt. В конце августа компания объявила об отзывной кампании, которая в конечном счете привела к остановке производства Bolt. Спустя несколько недель инженерам удалось выяснить, что причина заключалась в комбинации двух дефектов – недостаточном охлаждении батареи и нарушении герметичности ячеек.

Компания тесно сотрудничала с производителем батарей, LG, для усиления контроля при производстве аккумуляторов. Заводы LG также увеличат мощность, чтобы поставить GM больше ячеек, которые пойдут на создание запасных аккумуляторных модулей для отзывной кампании. General Motors уведомит клиентов, когда можно будет установить новые аккумуляторные модули в замен дефективных.

Автопроизводитель также расширит возможности диагностического программного обеспечения, которое увеличит доступные параметры зарядки аккумулятора. Программное обеспечение предназначено для выявления аномалий в работе аккумулятора. В Chevrolet уверены, что завершат отзывную кампанию и замену аккумуляторов на новые до конца следующего месяца.