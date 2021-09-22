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Батареи больше не горят: возобновляется производство электромобиля Chevrolet Bolt

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Среда 22 сентября 2021 13:25
Батареи больше не горят: возобновляется производство электромобиля Chevrolet Bolt Chevrolet Bolt (Фото: media.chevrolet.com)
Автор: Константин Широкун

Из-за возгорания батарей Chevrolet Bolt производителю пришлось объявлять отзывную кампанию Теперб электромобили получили батареи усовершенствованной конструкции, которые устранят проблему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу GM.

В GM сообщили, что устранили причину возгорания аккумуляторов на электрических Chevrolet Bolt. В конце августа компания объявила об отзывной кампании, которая в конечном счете привела к остановке производства Bolt. Спустя несколько недель инженерам удалось выяснить, что причина заключалась в комбинации двух дефектов – недостаточном охлаждении батареи и нарушении герметичности ячеек.

Компания тесно сотрудничала с производителем батарей, LG, для усиления контроля при производстве аккумуляторов. Заводы LG также увеличат мощность, чтобы поставить GM больше ячеек, которые пойдут на создание запасных аккумуляторных модулей для отзывной кампании. General Motors уведомит клиентов, когда можно будет установить новые аккумуляторные модули в замен дефективных.

Автопроизводитель также расширит возможности диагностического программного обеспечения, которое увеличит доступные параметры зарядки аккумулятора. Программное обеспечение предназначено для выявления аномалий в работе аккумулятора. В Chevrolet уверены, что завершат отзывную кампанию и замену аккумуляторов на новые до конца следующего месяца.

Ранее сообщалось, что британский электрический байк WMC нацелился на скорость 400 км/ч. Мотоцикл с 800-вольтовой бортовой сетью оснащен электродвигателем мощностью 335 л.с.

Также мы писали, что Honda показала бюджетный кроссовер по цене Renault Duster. Под капотом установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 121 л.с.

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