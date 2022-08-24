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Баскетбольная сборная Украины объявила заявку на матч отбора к ЧМ-2023

Фото: Финальная тренировка сборной Украины (facebook.com/UkrBasket)
Автор: Антон Федорцив

Двух баскетболистов накануне матча против сборной Италии отцепил тренерский штаб национальной команды Украины во главе с Айнарсом Багатскисом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт федерации.

Матч Украина – Италия состоится в латвийской Риге 24 августа. Начало поединка в 18:30. Обе команды выступают в группе L квалификации, где 6 сборных претендуют на три путевки на Мундиаль.

В финальный ростер "сине-желтых" попали 12 баскетболистов. Двумя лишними оказались защитник Виталий Зотов и форвард Павел Крутоус. Они будут готовиться к следующему поединку – против Исландии 27 августа.

Состав сборной Украины:

защитники

  • Денис Лукашов
  • Илья Сидоров
  • Юсуф Санон
  • Святослав Михайлюк

форварды

  • Иван Ткаченко
  • Богдан Близнец
  • Андрей Войналович
  • Вячеслав Бобров

центровые

  • Владимир Герун
  • Алексей Лень
  • Артем Пустовой
  • Дмитрий Скапинцев


Ранее баскетбольная сборная Украины обновила тренерский штаб главной команды. Работу в сборной завершили Виталий Степановский и Валерий Плеханов. Оба ассистента главного тренера сосредоточятся на клубной работе.

Напомним, что украинская сборная проиграла Финляндии последний спарринг перед серией официальных матчей.

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