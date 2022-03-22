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Баскетбольная Евролига выгнала трио команд из России

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Вторник 22 марта 2022 18:28
Баскетбольная Евролига выгнала трио команд из России Фото: УНИКС простился с Евролигой (facebook.com/unicsbasket)
Автор: Антон Федорцив

Питерский "Зенит", московский ЦСКА и казанский УНИКС исключены из розыгрыша баскетбольной Евролиги в сезоне 2021/22.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Евролиги.

Исполком оператора двух главных баскетбольных турниров Европы ECA решил дисквалифицировать российские клубы. Такое решение организаторы приняли из-за вторжения РФ в Украину.

Функционеры постановили исключить "Зенит", ЦСКА и УНИКС из Евролиги, а краснодарскую "Локомотив-Кубань" – из Еврокубка. Результаты всех матчей с участием российских команд аннулированы. Евролига и Еврокубок уже обновили турнирные таблицы.

Еще 28 февраля совет Евролиги приостановил участие российских команд в европейских турнирах. Поскольку Россия не прекратила военные действия против Украины, то тамошние клубы постигла дисквалификация.

Напомним, что УЕФА разрешил клубам-участникам еврокубков добавить в заявки игроков из чемпионата Украины.

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