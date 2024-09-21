Молода зірка баскетбольної збірної України переїхав у США

У минулому сезоні українець не зміг пробитися до основи белградського "Мега Баскета". До того ж, наприкінці 2023 року він отримав травму плеча та вибув на кілька місяців.

Цьогоріч Кобзистий вдало дебютував у національній команді. Зокрема, він став найрезультативнішим гравцем на міжнародному турнірі на Тайвані. Його статистика – 11.9 очок та 4.4 підбирання в середньому за 7 матчів у складі збірної України.

Далі Кобзистий поїхав в США, де тренувався і проходив перегляди в командах декількох коледжах. Зрештою, домовитись вдалося з "Орегон Дакс". Українець гарантовано проведе в команді сезон і, найімовірніше, матиме можливість зіграти там ще рік.

"Орегон" під егідою NCAA виступає в конференції Big Ten. У минулому розіграші "качки" вийшли до 1/32 фіналу національного турніру. Команда проводить домашні матчі на "Меттьью Найт Арені", що здатна вмістити 12 тисяч глядачів.

Хто такий Олександр Кобзистий

21-річний українець ще юнаком потрапив у систему "Мега Баскета". Спочатку грав за юнацьку команду, а потім став гравцем основної.

Сезон 2021/22 провів у сербській Першій лізі за фарм-клуб – белградський ОКК. Виступав за юнацькі й молодіжну збірні України. У 2023 році дебютував за національну команду.

Син відомого вітчизняного баскетболіста та тренера Віктора Кобзистого. Батько загинув 29 грудня 2023 року під час ракетної атаки РФ на Львів.