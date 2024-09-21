Молода зірка баскетбольної збірної України переїхав у США

Український форвард Олександр Кобзистий у наступному сезоні гратиме за команду Університету Орегона в Національній асоціації студентського спорту (NCAA).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sport.ua.
У минулому сезоні українець не зміг пробитися до основи белградського "Мега Баскета". До того ж, наприкінці 2023 року він отримав травму плеча та вибув на кілька місяців.
Цьогоріч Кобзистий вдало дебютував у національній команді. Зокрема, він став найрезультативнішим гравцем на міжнародному турнірі на Тайвані. Його статистика – 11.9 очок та 4.4 підбирання в середньому за 7 матчів у складі збірної України.
Далі Кобзистий поїхав в США, де тренувався і проходив перегляди в командах декількох коледжах. Зрештою, домовитись вдалося з "Орегон Дакс". Українець гарантовано проведе в команді сезон і, найімовірніше, матиме можливість зіграти там ще рік.
"Орегон" під егідою NCAA виступає в конференції Big Ten. У минулому розіграші "качки" вийшли до 1/32 фіналу національного турніру. Команда проводить домашні матчі на "Меттьью Найт Арені", що здатна вмістити 12 тисяч глядачів.
21-річний українець ще юнаком потрапив у систему "Мега Баскета". Спочатку грав за юнацьку команду, а потім став гравцем основної.
Сезон 2021/22 провів у сербській Першій лізі за фарм-клуб – белградський ОКК. Виступав за юнацькі й молодіжну збірні України. У 2023 році дебютував за національну команду.
Син відомого вітчизняного баскетболіста та тренера Віктора Кобзистого. Батько загинув 29 грудня 2023 року під час ракетної атаки РФ на Львів.
Раніше центровий збірної України уклав угоду з чемпіоном НБА.
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