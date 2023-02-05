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Баржа з Румунії ледве не потонула з пшеницею з України в порту під Одесою

Фото: баржа з Румунії ледве не потонула з пшеницею з України (facebook.com/uspa.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

На баржі Румунії, завантаженій пшеницею з України, стався витік. Щоб судно не затонуло, воду довелося вичерпувати всю ніч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Адміністрацію морських портів України.

"4 лютого службами Ренійської філії ДП "АМПУ" була отримана інформація, що на баржі "JOKOR-3" (1907 р.) прапор Румунія є підозра на її водотечність. Після обстеження баржі інформація підтвердилась", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що за плавучість судна боролися всю ніч. Станом на 5 лютого воду з трюму відкачали, судно вирівнялося і не потонуло.

"Зараз судно стоїть в акваторії порту в морехідному стані, екіпаж проводить невеликий ремонт. Постраждалих немає", - додали в адміністрації.

Ранее в акватории Турции образовалась пробка из нефтяных танкеров после того, как страны G7 и Евросоюз ввели лимит цен на российскую нефть.

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Румунія