Баржа з Румунії ледве не потонула з пшеницею з України в порту під Одесою

"4 лютого службами Ренійської філії ДП "АМПУ" була отримана інформація, що на баржі "JOKOR-3" (1907 р.) прапор Румунія є підозра на її водотечність. Після обстеження баржі інформація підтвердилась", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що за плавучість судна боролися всю ніч. Станом на 5 лютого воду з трюму відкачали, судно вирівнялося і не потонуло.

"Зараз судно стоїть в акваторії порту в морехідному стані, екіпаж проводить невеликий ремонт. Постраждалих немає", - додали в адміністрації.