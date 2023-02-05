Баржа з Румунії ледве не потонула з пшеницею з України в порту під Одесою

На баржі Румунії, завантаженій пшеницею з України, стався витік. Щоб судно не затонуло, воду довелося вичерпувати всю ніч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Адміністрацію морських портів України.
"4 лютого службами Ренійської філії ДП "АМПУ" була отримана інформація, що на баржі "JOKOR-3" (1907 р.) прапор Румунія є підозра на її водотечність. Після обстеження баржі інформація підтвердилась", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що за плавучість судна боролися всю ніч. Станом на 5 лютого воду з трюму відкачали, судно вирівнялося і не потонуло.
"Зараз судно стоїть в акваторії порту в морехідному стані, екіпаж проводить невеликий ремонт. Постраждалих немає", - додали в адміністрації.
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