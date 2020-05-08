"Барселона" будет вынуждена серьезно сократить бюджет из-за коронавируса

Каталонская "Барселона" работает над бюджетом на следующий год и планирует сократить его в сравнении с предыдущим почти на 300 млн евро. Об этом сообщает AS.

Общий бюджет клуба по сравнению с началом нынешнего уменьшится с 1047 млн евро до 750 млн евро. В связи с этим руководство клуба намерено уменьшить сумму контрактов футболистов на 230 млн евро. Таким образом, руководству "сине-гранатовых" либо придется договориться с футболистами о сокращении зарплат, либо отпустить ряд игроков.

Сегодня футболисты "Барселона" вернулись к индивидуальным тренировкам на клубной базе, ранее все они сдали негативные тесты на коронавирус.

В начале марта чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20 ушел на вынужденную паузу из-за пандемии коронавируса. После 27 туров каталонская команда лидирует в турнирной таблице, опережая мадридский "Реал" на четыре очка.

Напомним, из-за пандемии коронавируса "Барселона" сократила зарплаты и рабочий день для всех сотрудников клуба. Меры касаются как спортивного, так и неспортивного персонала.

Также клуб намерен впервые в своей истории продать права на название домашнего стадиона. Средства пойдут на борьбу с коронавируса.