Банки стран ЕС начнут обменивать гривны на местные валюты

Украинцы в Словакии и Польше смогут конвертировать гривневые банкноты соответственно в евро и польские злотые уже со следующей недели. Соответствующие программы утвердили национальные банки Словакии и Польши, чтобы поддержать украинских беженцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Многие обменные пункты и банки Польши и Словакии неохотно принимают гривну, учитывая избыток валюты в результате большого количества беженцев и опасения по поводу ее снижения в цене.

В Польше купюры номиналом 100, 200, 500 и 1000 гривен можно будет обменять на злотые по курсу НБУ. Единственное ограничение для обмена – сумма не должна превышать 10 000 гривен на человека. Для совершения обмена необходимо предъявить паспорт.

Европейский центральный банк работает над созданием финансового механизма, который позволит миллионам украинских беженцев конвертировать свои сбережения в европейские валюты. Таким образом ЕЦБ поможет беженцам сохранить свои сбережения и вольет в европейскую экономику неэффективно используемые наличные украинцев.