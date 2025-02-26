Банди здійснили новий напад на столицю Гаїті та вбили десятки людей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначається, що напад бойовиків на гаїтянську столицю відбувся перед світанком у вівторок. За даними західних ЗМІ, жертвами нападу стали три десятки людей.

Після атаки нові мешканці району Дельмас були змушені втекти, оскільки банди продовжують безконтрольно діяти в цій карибській країні.

Понад 1 мільйона гаїтян, що складає близько 10% найбільш густонаселеної країни Карибського басейну, були внутрішньо переміщеними через багаторічний конфлікт, під час якого добре озброєні та фінансовані банди розширили та зміцнили свій контроль над більшою частиною столиці, та прилеглими районами.

У розмові з Reuters жителі району Дельмас розповіли, що були в паніці, й під час атаки бойовики, серед іншого, спалили людину "на очах у його дитини".

Програмний директор місцевої правозахисної групи RNDDH Розі Огюст Дюсена сказала, що її організація поки що не може оцінити кількість загиблих, але є повідомлення про кількох людей, які були вбиті або в яких стріляли, а також кілька підпалених будинків.

"Згідно з інформацією, яку ми отримали, озброєні банди лютують. Вони атакують кілька територій одночасно, і це завжди той самий спосіб дії: вбивства, підпали, вогнепальні поранення, зґвалтування і так далі", - сказав Дусена.