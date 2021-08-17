Банда продавала гранаты и взрывчатку, ее лидера задержали в Кропивницком

Лидером банды оказался житель Кропивницкого. Он уже неоднократно привлекался к ответственности за совершение тяжких преступлений, в частности, за продажу оружия. В его банду входили несколько местных жителей. Своих "клиентов" участники банды подыскивали через личные связи в криминальных кругах.

В ходе обысков по месту жительства лидера банды правоохранители обнаружили:

более 0,5 кг взрывчатых веществ,

3 гранаты Ф-1 и РГД с запалами к ним,

элемент выстрела к ручному противотанковому гранатомету,

патроны к огнестрельному оружию, в том числе крупного калибра,

обрез охотничьего ружья,

3 дымовые шашки.

"Проверяется информация о возможном использовании выявленных средств поражения для расшатывания ситуации в регионе накануне Дня независимости Украины", - отметили в СБУ.