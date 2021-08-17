UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Банда продавала гранаты и взрывчатку, ее лидера задержали в Кропивницком

Автор: Дмитрий Левицкий

Служба безопасности Украины прекратила деятельность банды, которая продавала боевые средства поражения. Лидера банды правоохранители задержали в ходе спецоперации в Кропивницком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Лидером банды оказался житель Кропивницкого. Он уже неоднократно привлекался к ответственности за совершение тяжких преступлений, в частности, за продажу оружия. В его банду входили несколько местных жителей. Своих "клиентов" участники банды подыскивали через личные связи в криминальных кругах.

В ходе обысков по месту жительства лидера банды правоохранители обнаружили:

  • более 0,5 кг взрывчатых веществ,
  • 3 гранаты Ф-1 и РГД с запалами к ним,
  • элемент выстрела к ручному противотанковому гранатомету,
  • патроны к огнестрельному оружию, в том числе крупного калибра,
  • обрез охотничьего ружья,
  • 3 дымовые шашки.

"Проверяется информация о возможном использовании выявленных средств поражения для расшатывания ситуации в регионе накануне Дня независимости Украины", - отметили в СБУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныКропивницкийЗадержание