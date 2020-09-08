ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Балуха обокрали при избиении, - полиция

Автор: Максим Зайченко

Бывшего политзаключенного Владимира Балуха обокрали при избиении. Сейчас полицейские пытаются пообщаться с ним в больнице, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В полиции заявили, что информация об избиении Балуха поступила к ним около 12 часов дня. Его избили на территории киевского "Гидропарка". У Балуха украли телефон и банковскую карту.

Сейчас правоохранители отрабатывают место совершения преступления, устанавливают свидетелей и очевидцев события. Также полицейские пытаются пообщаться с Балухом в больнице, чтобы установить обстоятельства произошедшего. Они ждут разрешение врачей.

Самые читаемые новости

Материалы инцидента зарегистрированы в Днепровском управлении столичной полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этому событию.

Напомним, об избиении Балуха сообщил другой узник Кремля Олег Сенцов. Он сообщил, что у потерпевшего сломана рука и ключица.

Владимир Балух - украинский общественный активист, фермер, после 2014 года остался гражданином Украины, отказавшись от российского гражданства. Преследовался оккупационными властями Крыма.

Как ранее писало РБК-Украина, Балух будет подавать иск в Европейский суд по правам человека против РФ.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины избиениеВладимир Балух