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Балуха обокрали при избиении, - полиция

Киев, Вторник 08 сентября 2020 16:24
Балуха обокрали при избиении, - полиция
Фото: Владимир Балух (УНИАН)
Автор: Максим Зайченко

Бывшего политзаключенного Владимира Балуха обокрали при избиении. Сейчас полицейские пытаются пообщаться с ним в больнице, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В полиции заявили, что информация об избиении Балуха поступила к ним около 12 часов дня. Его избили на территории киевского "Гидропарка". У Балуха украли телефон и банковскую карту.

Сейчас правоохранители отрабатывают место совершения преступления, устанавливают свидетелей и очевидцев события. Также полицейские пытаются пообщаться с Балухом в больнице, чтобы установить обстоятельства произошедшего. Они ждут разрешение врачей.

Материалы инцидента зарегистрированы в Днепровском управлении столичной полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этому событию.

Напомним, об избиении Балуха сообщил другой узник Кремля Олег Сенцов. Он сообщил, что у потерпевшего сломана рука и ключица.

Владимир Балух - украинский общественный активист, фермер, после 2014 года остался гражданином Украины, отказавшись от российского гражданства. Преследовался оккупационными властями Крыма.

Как ранее писало РБК-Украина, Балух будет подавать иск в Европейский суд по правам человека против РФ.

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Новости Украины Происшествия избиениеВладимир Балух
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