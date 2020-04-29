В странах Балтии количество случаев COVID-19 возросло до 3,9 тыс.

В странах Балтии инфицировались коронавирусом 3890 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента здоровья в Эстонии.

Сообщается, что в Эстонии за последний день выявили 9 новых случаев заражения коронавирусом, там же зафиксировано наибольшее количество больных - 1666 человек. Стационарного лечения требуют 89 больных, 10 из них в тяжелом состоянии.

Также известно, что из больниц были выписаны 236 человек, а за весь период умерли 50 человек.

Напомним, недавно в Литве начал действовать новый этап ослабления карантина из-за коронавируса - при соблюдении четких требований открыли уличные кафе, салоны красоты и музеи. Культурные, развлекательные, спортивные учреждения также могут посещать группы не более двух человек. Исключения касаются членов одной семьи. Парикмахерские и маникюрные салоны возобновляют работу - у них действует правило одного человека на 10 квадратных метров. Вместе с тем, разрешено проводить экзамены по вождению, заниматься гольфом, теннисом, посещать парки, зоопарки и ботанические сады под открытым небом. Всюду необходимо соблюдать дистанцию.

Как сообщало РБК-Украина, в Боснии и Герцеговине зафиксировали резкий всплеск заболеваемости на коронавирус после ослабления карантинных ограничений. По словам чиновников, за прошедшие 24 часа было подтверждено 93 новых случая заражения коронавирусом и 2 смерти от болезни, в сравнении с 20 случаями за предыдущие сутки и 49 случаями в понедельник. Общее количество инфицированных возросло до 1677, из них 67 - умерли. Отмечается, что за последние сутки только в автономной Республике Сербской было выявлено 49 новых случаев.