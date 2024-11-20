Балканська збірна отримала вердикт за зірваний матч Ліги націй: її ображали фани суперника

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Косовари пішли з поля під завісу зустрічі, коли рахунок залишався рівним (0:0). Перед цим відбулася сутичка футболістів обох команд, із трибун лунали просербські гасла, а в голкіпера балканців Муріча румунські вболівальники кидали різний непотріб.

Збірній Косова зарахована поразка (0:3). Окрім того, тамтешня футбольна федерація заплатить 6 тисяч євро штрафу. Не залишилася без уваги й відповідальність Футбольної федерації Румунії, яка заплатить 128 тисяч у євровалюті за низку порушень.

Команда Мірчі Луческу гратиме наступний домашній поєдинок без глядачів. Штрафи господарка скандального матчу отримав за расистську та дискримінаційну поведінку фанатів, політичні скандування, використання піротехніки та лазерних указок, заворушення під час виконання гімнів і заблоковані проходи на трибунах.

Санкції УЄФА не змінили фінальний розподіл місць в квартеті C2 Ліги націй. Збірна Румунії залишилася першою, набравши максимальні 18 очок, і завоювала путівку в Дивізіон B. Натомість Косово фінішувало другим (12 пунктів) і позмагається за підвищення у класі в плей-офф.