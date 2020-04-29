На Бали умерли двое украинцев, проводятся анализы на коронавирус

На курортном острове Бали в Индонезии в отеле были найдены мертвыми двое граждан Украины. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев.

По его словам, факт смерти соотечественников подтвердила местная полиция.

"Вчера Департамент консульской службы МИД получил обращение гражданки Украины о том, что ее родители - украинские граждане, были найдены мертвыми в номере одного из отелей на острове Бали (Индонезия), где они проживали. Тела умерших доставлены в местную больницу. Сейчас проводятся анализы на возможное наличие коронавируса COVID-19 в телах умерших", сообщил Погорельцев.

Предварительно, результаты тестов будут известны 3 мая. В случае отрицательного результата на коронавирус, будет проведено аутопсию для установления причин смерти украинцев.

"На данный момент посольство поддерживает контакт с индонезийскими правоохранительными органами и медицинским учреждением с целью установления обстоятельств дела, а также организации репатриации умерших граждан Украины. Департамент консульской службы и посольство поддерживают связь с родственниками умерших и держат дело на контроле", - добавил Погорельцев.

Напомним, за рубежом на лечении от коронавирусной инфекции находятся более 160 человек. Также известно о 7 смертельных случаях среди соотечественников за границей.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 11 смертей от коронавируса. Общее число смертельных случаев в стране возросло до 250.

Вчера Министерство здравоохранения сообщило, что подавляющее большинство умерших украинцев имели сопутствующие болезни. При этом большинство летальных случаев произошли у людей старше 65 лет.