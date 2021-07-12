Бали депортируют туристов за нарушение на отдыхе ограничений по коронавирусу

Власти Индонезии депортировали с Бали четырех туристов за нарушения жестких коронавирусных ограничений на острове. Трое отдыхающих из США, Ирландии и России были пойманы без маски в общественном месте. Еще одна россиянка отказалась уйти на самоизоляцию после положительного теста на COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Как сообщил изданию глава юридической службы Бали Джамарули Манихурук, отдыхающие нарушили минимальные правила в отношении противодействия коронавирусу в период действия чрезвычайных ограничений.

По его словам, трое туристов из США, Ирландии и России были задержаны в общественном месте без маски и будут отправлены обратно в свои страны.

Депортации также подлежит россиянка, которая отказалась уйти на карантин после положительного теста на коронавирус. Ее поместили в столицу острова, где она изолирована и будет выслана из страны после того, как пройдет курс лечения.