Бали депортируют туристов за нарушение на отдыхе ограничений по коронавирусу
Власти Индонезии депортировали с Бали четырех туристов за нарушения жестких коронавирусных ограничений на острове. Трое отдыхающих из США, Ирландии и России были пойманы без маски в общественном месте. Еще одна россиянка отказалась уйти на самоизоляцию после положительного теста на COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Как сообщил изданию глава юридической службы Бали Джамарули Манихурук, отдыхающие нарушили минимальные правила в отношении противодействия коронавирусу в период действия чрезвычайных ограничений.
По его словам, трое туристов из США, Ирландии и России были задержаны в общественном месте без маски и будут отправлены обратно в свои страны.
Депортации также подлежит россиянка, которая отказалась уйти на карантин после положительного теста на коронавирус. Ее поместили в столицу острова, где она изолирована и будет выслана из страны после того, как пройдет курс лечения.
Напомним, с начала июля власти Индонезии ввели экстренные меры из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом, которую вызвал штамм "Дельта".
Отметим, за последние недели Индонезия столкнулась с вспышкой коронавирусной инфекции. В понедельник, 12 июля, власти сообщили о более 40 тысячах новых случаях заражения COVID-19 и почти 900 летальных исходах за последние 24 часа.