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Бали депортируют туристов за нарушение на отдыхе ограничений по коронавирусу

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Джакарта, Понедельник 12 июля 2021 17:10
Бали депортируют туристов за нарушение на отдыхе ограничений по коронавирусу Фото: с Бали выгнали туристов за нарушение карантина по коронавирусу (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Индонезии депортировали с Бали четырех туристов за нарушения жестких коронавирусных ограничений на острове. Трое отдыхающих из США, Ирландии и России были пойманы без маски в общественном месте. Еще одна россиянка отказалась уйти на самоизоляцию после положительного теста на COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как сообщил изданию глава юридической службы Бали Джамарули Манихурук, отдыхающие нарушили минимальные правила в отношении противодействия коронавирусу в период действия чрезвычайных ограничений.

По его словам, трое туристов из США, Ирландии и России были задержаны в общественном месте без маски и будут отправлены обратно в свои страны.

Депортации также подлежит россиянка, которая отказалась уйти на карантин после положительного теста на коронавирус. Ее поместили в столицу острова, где она изолирована и будет выслана из страны после того, как пройдет курс лечения.

Напомним, с начала июля власти Индонезии ввели экстренные меры из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом, которую вызвал штамм "Дельта".

Отметим, за последние недели Индонезия столкнулась с вспышкой коронавирусной инфекции. В понедельник, 12 июля, власти сообщили о более 40 тысячах новых случаях заражения COVID-19 и почти 900 летальных исходах за последние 24 часа.

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туризм Индонезия Бали Карантин Коронавирус
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