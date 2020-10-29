Баку передал Еревану тела 29 погибших военных в Нагорном Карабахе

Азербайджан передал Армении тела 29 армянских военных и офицеров. Они погибли в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом пишет DW.

В Минобороны Армении подтвердили передачу тел. Она состоялась благодаря посредническим усилиям России, полевой группы Международного комитета Красного Креста и личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

В Минобороны также сообщили, что Ереван готов передать азербайджанской стороне тела военнослужащих, которые находятся на карабахской стороне, предоставить информацию о военнопленных и подготовить их обмен.

Ранее Армения заявила о ракетных обстрелах со стороны Азербайджана. Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась.

Напомним, Министерство обороны Армении заявило о тяжелых боях в зоне конфликта с Азербайджаном.