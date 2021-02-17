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Бахрейн вводит систему цифровых COVID-паспортов

Автор: РБК-Украина

Правительство Бахрейна приняло решение ввести электронные паспорта о вакцинации от COVID-19. Таким образом, Бахрейн стал одной из первых стран мира, которая запускает такую систему.

Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на заявление правительства Бахрейна.

Специальное приложение BeAware позволит жителям страны демонстрировать их статус иммунизации. Доступ к цифровому сертификату получат те, кто получил две дозы вакцины с интервалом в 21 день.

Власти Бахрейна смогут проверять достоверность информации о вакцинации путем сканирования QR-кода, привязанного к национальному реестру.

Издание отмечает, что похожие программы разрабатываются в Дании и Швеции. Они планируют запустить систему цифровых паспортов о вакцинации в ближайшие недели.

Напомним, в ВОЗ призвали страны не вводить так называемые "COVID-паспорта". Однако, если в дальнейшем ситуация с доступностью и безопасностью вакцин изменится, такие документы могут понадобиться, считают в организации.

Кроме того, в Британии начали работу над созданием документа о COVID-вакцинации, который можно будет использовать для заграничных поездок.

Дания заявила о планах сделать электронный COVID-паспорт для поездок за границу.

О намерениях ввести электронные паспорта вакцинации заговорили и в правительстве Швеции.

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Новости Украины БахрейнКоронавирусвакцинация
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