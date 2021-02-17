ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Бахрейн вводит систему цифровых COVID-паспортов

Новина українською → Манама, Среда 17 февраля 2021 14:28
Бахрейн вводит систему цифровых COVID-паспортов Фото: девушка с паспортом (freepik)
Автор: РБК-Украина

Правительство Бахрейна приняло решение ввести электронные паспорта о вакцинации от COVID-19. Таким образом, Бахрейн стал одной из первых стран мира, которая запускает такую систему.

Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на заявление правительства Бахрейна.

Специальное приложение BeAware позволит жителям страны демонстрировать их статус иммунизации. Доступ к цифровому сертификату получат те, кто получил две дозы вакцины с интервалом в 21 день.

Власти Бахрейна смогут проверять достоверность информации о вакцинации путем сканирования QR-кода, привязанного к национальному реестру.

Издание отмечает, что похожие программы разрабатываются в Дании и Швеции. Они планируют запустить систему цифровых паспортов о вакцинации в ближайшие недели.

Напомним, в ВОЗ призвали страны не вводить так называемые "COVID-паспорта". Однако, если в дальнейшем ситуация с доступностью и безопасностью вакцин изменится, такие документы могут понадобиться, считают в организации.

Кроме того, в Британии начали работу над созданием документа о COVID-вакцинации, который можно будет использовать для заграничных поездок.

Дания заявила о планах сделать электронный COVID-паспорт для поездок за границу.

О намерениях ввести электронные паспорта вакцинации заговорили и в правительстве Швеции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Бахрейн Коронавирус вакцинация
NEWS
Адаптивный карантин возвращается. Шмыгаль сделал заявление
Адаптивный карантин возвращается. Шмыгаль сделал заявление
DAILY
Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами