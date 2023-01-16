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На Бахмутському напрямку росіяни застосували фосфорні боєприпаси, - офіцер ЗСУ

Фото: на Бахмутському напрямку росіяни застосували фосфорні боєприпаси (Володимир Черняк)
Автор: Юлія Бойко

На Бахмутському напрямі триває тяжкий бій, вороги атакують наші передові позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військовослужбовця ЗСУ, солдата-гранатометника 5-го окремого штурмового полку Юрія Сиротюка.

"Сьогодні вночі на Бахмутському напрямку росіяни застосували фосфорні боєприпаси, працювали ворожі літаки. Зараз триває важкий бій, вороги атакують наші передові позиції. Так зване перемир'я загарбники використали, щоб підтягнути зброю і з новою силою розпочати наступ. Росіяни півроку застосовували тактику. вони сподівалися на свою перевагу в артилерії, бронетехніці, в живій силі, яку вони не шкодують. Лобова атака провалилася, і вони почали намагатися використати начебто успішну тактику", - розповів Сиротюк.

Нагадаємо, раніше в Генштабі доповідали , що росіяни зазнають значних втрат на Бахмутському напрямку.

Також ми писали, що окупанти знищили понад 4 тисячі житлових будинків у Бахмуті.

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