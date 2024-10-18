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На Бахмутському напрямку окупанти розстріляли, ймовірно, пораненого бійця ЗСУ

Україна, П'ятниця 18 жовтня 2024 18:41
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На Бахмутському напрямку окупанти розстріляли, ймовірно, пораненого бійця ЗСУ Фото: на Бахмутському напрямку окупанти розстріляли бійця ЗСУ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти розстріляли, ймовірно, пораненого військовослужбовця ЗСУ. Ситуація відбулась на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

За оперативними даними, під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі військовослужбовець ЗСУ, ймовірно, отримав поранення. Через деякий час будівлю, у якій він перебував, захопили окупанти, а його взяли у полон.

"Беззбройного захисника, котрий лежав на землі, вони розстріляли. Попередньо, це сталось 6 вересня 2024 року, близько 10:00, поблизу "Фенольного заводу" на території селища Нью-Йорк", - пояснили в прокуратурі.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

"Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", - додали правоохоронці.

Росіяни розстрілюють полонених

Зауважимо, що українські та міжнародні ЗМІ неодноразово повідомляли про випадки, коли російські війська здійснювали розстріли військовополонених.

Зокрема, відомі випадки розстрілу беззбройних військових або відразу групи полонених.

Раніше в Офісі генпрокурора повідомляли, що зафіксували випадки страт окупантами 93 українських воїнів.

Ба більше, не так давно стало відомо про масову страту загарбниками 16 українських полонених на Покровському напрямку.

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