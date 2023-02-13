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У Бахмуті сьогодні мінус 8. Українські військові знищили ворожий гранатомет та групу росіян (відео)

Фото: українські військові знищили ворожий гранатомет та групу росіян (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники на околицях міста-фортеці Бахмуту знищили російський гранатомет та групу загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Прикордонники повідомляють, що росіяни почали обстрілювати позиції українських оборонців на околицях Бахмуту з гранатомета СПГ. У відповідь на це наші захисники відкрили вогонь з мінометів та знищили ворожий гранатомет разом з трьома загарбниками.

"Не менш ефективно вони відпрацювали по штурмовиках, які вночі намагалися підібратися до наших позицій. Аеророзвідка за допомогою дрона з тепловізором виявила загарбників за спорудами. Кілька десятків мін мінуснули 5 росіян, ще 7 поранили", - повідомили у Держприкордонній службі.

РБК-Україна повідомляло, що наші прикордонники у районі Бахмуту ліквідували чотири піхотні групи росіян та знищили ворожий дрон.

Також нещодавно українські захисники збили ворожий літак у битві за Бахмут.

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