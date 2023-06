У Бахмуті на кожні 48 см зайнятих позицій убито одного російського військового, - Міноборони Британії

"У лютому 2022 року Росія, ймовірно, планувала завершити захоплення всього Донбасу протягом 10-14 днів. Але в Бахмуті на кожні 48 см завойованих позицій одного її солдата було вбито або поранено", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що Україна продовжує битися.

#WeStandWithUkraine pic.twitter.com/onUlhSoYl7- Ministry of Defence (@DefenceHQ) June 11, 2023