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В Бахмуті за добу 2 людини вбито, ще 4 поранені

Фото: за добу в Донецькій області росіяни вбили 3 людей (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За п'ятницю, 20 січня, російські окупанти вбили 3 мешканців Донецької області, два з них - у Бахмуті. Ще 4 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 20 січня стало відомо про 3 жителів Донецької області, убитих росіянами: 2 - у Бахмуті та 1 - у Желанному", - розповів він.

За словами Кириленка, ще 4 осіб отримали поранення Всі - у Бахмуті.

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Всього з 24 лютого в Донецькій області вже вбито 1316 особи, ще 2870 поранено.

Нагадаємо, 20 січня російські війська завдали трьох ракетних ударів по Краматорську Донецької області. Ціллю ворога були виключно цивільні об'єкти. Внаслідок обстрілу є поранений.

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