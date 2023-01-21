В Бахмуті за добу 2 людини вбито, ще 4 поранені

"За 20 січня стало відомо про 3 жителів Донецької області, убитих росіянами: 2 - у Бахмуті та 1 - у Желанному", - розповів він.

За словами Кириленка, ще 4 осіб отримали поранення Всі - у Бахмуті.

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Всього з 24 лютого в Донецькій області вже вбито 1316 особи, ще 2870 поранено.