Бахматюк: кажется, что НАБУ создано для того, чтобы кошмарить бизнес

Олег Бахматюк, владелец "Укрлендфарминг", одного из крупнейших украинских агрохолдингов, заявил о притеснениях со стороны правоохранительных органов и конфликт интересов в НАБУ, из-за чего в дело был вынужден вмешаться генеральный прокурор. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой его интервью.

Ранее в СМИ был опубликован материал, в котором Бахматюка, владельца аграрной компании, которая является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине, обвинили в хищении кредита на 1,2 млрд грн, выданного Нацбанком "VAB банка". Бахматюк в свою очередь опроверг эти обвинения.

В частности, он заявил, что в материале приводятся факты, которые не были связаны между собой. Следователь НАБУ предоставил Центру противодействия коррупции данные из разных периодов. Это дело уже было исследовано более четырех лет назад. Ним занимались Следственное управление полиции, Служба безопасности Украины под наблюдением прокурора. Дело насчитывало десятки-сотни томов, было проведено тысячу допросов. В конце концов, дело было процессуально закрыто.

Позже Национальное антикоррупционное бюро три с половиной года назад возобновило дело по эпизоду рефинансирования на 1,2 миллиарда гривен.

"Но это полный правовой беспредел, они не имели на это права, - рассказал Олег Бахматюк. - Это прямое нарушение закона "маски-шоу стоп". Выглядела ситуация так. Появляется некая Ирэна Росс (представитель ОО "Фонд спасения проблемных вкладчиков"), которой полностью управляют детективы НАБУ, и инициирует возобновление дела. Ирэна Росс является шантажисткой, она требовала деньги в обмен на свое внимание к моей личности. Сейчас сбежала в Европу под поручительство одного из народных депутатов, который так же плотно сотрудничает с НАБУ. И они фактически спровоцировали конфликт интересов, в результате которого в дело снова вынужден был вмешаться генеральный прокурор".

Также бизнесмен заявил, что НАБУ три с половиной года фактически терроризирует его компании, и за это время было проведено около тысячи допросов и обысков.

"За это время у них развалились все аргументы. Мне уже кажется, что НАБУ созданное специально для того, чтобы кошмарить бизнес, прикрываясь категориями "чиновник А-класса". Они что-то говорят о подозрениях первому заместителю НБУ, но мне интересно, сколько раз его допрашивали".

Олег Бахматюк - владелец агрохолдинга "Укрлендфарминг", где работает около 300 тыс. человек, который производит 1% ВВП Украины. Также Бахматюк является владельцем банков "ВиЭйБи Банк" и "Финансовая инициатива", которые были одними из крупнейших получателей рефинансирования от Национального банка в 2014 году. Бахматюк был единственным из владельцев банков, пострадавших вследствие "банковской зачистки" главы НБУ Гонтаревой, который выдвинул предложение по выплате долга на условиях рассрочки выплат по обязательствам. Ответы от НБУ о реструктуризации кредитов предприниматель так и не получил.