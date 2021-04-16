В Багдаде произошел теракт: пять человек погибли, 21 - получили ранения

В столице Ирака Багдаде произошел теракт. В результате трагедии погибло пять людей.

Кроме того, мощный взрыв уничтожил несколько магазинов рядом и вызвал возгорание пяти автомобилей.

Отмечается, что взрывчатка была заложена в автомобиле, припаркованном возле людного рынка.

Напомним, аварию на ядерном объекте в городе Натанз в Иране признали террористическим актом. Власти Ирана заявили, что оставляют за собой право на ответные действия в отношении виновных.

Кроме того, в конце марта в Индонезии два террориста смертника устроили взрыв у католической церкви. В результате теракта пострадали не менее 14 человек.