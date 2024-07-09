Багаторазовий чемпіон України з велоспорту Андрій Куценко загинув на фронті: подробиці

Повідомлення про смерть

Про смерть Андрія Куценка повідомили на Facebook-сторінці "Львівська обласна дитячо-юнацька спортивна школа".

"3 липня 2024 року на війні з російськими окупантами загинув 35-річний жовківчанин Андрій Куценко", - йдеться у дописі.

Уточнюється, що після повномасштабного вторгнення російських загарбників в Україну, велогонщик повернувся з Італії (де проживав із сім'єю) та вступив до лав Збройних сил добровольцем.

Понад два роки він захищав рідну землю на різних напрямках фронту.

Останній бій прийняв у складі 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" ЗСУ.

"Світла пам'ять і вічна слава Герою! Щирі співчуття рідним, друзям і побратимам Захисника", - йдеться у дописі.

Андрій Куценко (фото: facebook.com/lvivnoc)

Основне про життя й здобутки Куценка

Згідно з інформацією Львівської обласної дитячо-юнацької спортивної школи, після закінчення Жовківської ЗОШ №1 Куценко навчався у Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського.

Проходив службу за контрактом на навчально-спортивній базі літніх видів спорту Міністерства оборони України.

Упродовж десяти років (2006-2016) представляв Львівщину у національній збірній команді з велоспорту на треку.

Уточнюється також, що Куценко був:

переможцем і призером міжнародних змагань

учасником чемпіонатів Європи та світу

багаторазовим чемпіоном України

майстром спорту України міжнародного класу

Прощання з Андрієм Куценком відбудеться у вівторок, 9 липня, о 12:00 на Вічевій площі у місті Жовква Львівської області.

Допис Львівської обласної дитячо-юнацької спортивної школи (скриншот: facebook.com/lvivsportschool)