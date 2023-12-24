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В багатоповерхівці Кременчука вибухнула граната, є постраждалий

Фото: Вв багатоповерхівці Кременчука вибухнула граната, є постраждалий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 23 грудня, у квартирі багатоповерхового будинку Кременчука Полтавської області вибухнула граната. Госпіталізовано одного з мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції в Полтавській області.

"Повідомлення про вибух надійшло до Кременчуцького районного управління поліції від місцевих мешканців. На огляд до лікарні з місця події госпіталізовано мешканця квартири, 1968 року народження. Під час проведення першочергових слідчих дій встановлено, що в помешканні вибухнув боєприпас", - пише пресслужба.

На момент вибуху у квартирі перебувала ще одна мешканка, проте, вона не постраждала. 

Як розповів начальник Кременчуцького районного управління поліції Олександр Холондович, за однією з версій, боєприпас міг вибухнути через необережне поводження. 

Фото: в багатоповерхівці Кременчука вибухнула граната, є постраждалий (pl.npu.gov.ua)

Що загрожує 

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у Дніпровському районі Києва вибухнула граната внаслідок чого загинули двоє людей.

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