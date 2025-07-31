Багатоповерхівку майже знищено: з'явилися шокуючі фото наслідків удару по Краматорську

Удар по Краматорську

Нагадаємо, у Краматорську сьогодні, 31 липня, близько 15:00 прогримів вибух. У мережі з'явилися фото, на яких можна помітити, що над містом здійнявся дим.

Пізніше голова Донецької ОВА Вадим Філашкін розповів, що внаслідок удару російських окупантів одна людина загинула і ще 11 - дістали поранення.

Також він уточнював, що росіяни навмисно вдарили по п'ятиповерхівці. Унаслідок цього половина будівлі зруйнована вщент.

Це не остаточні дані, оскільки рятувальники продовжують розбирати завали.

У ніч на 31 липня росіяни також вдарили по багатоповерхівках у Києві. Наразі відомо про 11 загиблих і понад 100 постраждалих.