Багатоповерхівку майже знищено: з'явилися шокуючі фото наслідків удару по Краматорську
Російські окупанти в четвер, 31 липня, своїм ударом майже повністю знищили багатоповерхівку в Краматорську.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Краматорську міськраду в Telegram.
У міськраді звернули увагу, що росіяни атакували густонаселений центр міста. Остаточні наслідки будуть відомі після завершення пошуково-рятувальної операції.
Фото: Росія вдарила по Краматорську (t.me/kramatorsk_rada)
Також там додали, що близькі тих людей, які опинилися під завалами, чекають новин на місці трагедії. З ними працюють психологи, поліцейські та рятувальники.
Фото: наслідки російського удару по Краматорську (t.me/dsns_telegram)
Удар по Краматорську
Нагадаємо, у Краматорську сьогодні, 31 липня, близько 15:00 прогримів вибух. У мережі з'явилися фото, на яких можна помітити, що над містом здійнявся дим.
Пізніше голова Донецької ОВА Вадим Філашкін розповів, що внаслідок удару російських окупантів одна людина загинула і ще 11 - дістали поранення.
Також він уточнював, що росіяни навмисно вдарили по п'ятиповерхівці. Унаслідок цього половина будівлі зруйнована вщент.
Це не остаточні дані, оскільки рятувальники продовжують розбирати завали.
У ніч на 31 липня росіяни також вдарили по багатоповерхівках у Києві. Наразі відомо про 11 загиблих і понад 100 постраждалих.