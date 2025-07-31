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Багатоповерхівку майже знищено: з'явилися шокуючі фото наслідків удару по Краматорську

Краматорськ, Четвер 31 липня 2025 17:41
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Багатоповерхівку майже знищено: з'явилися шокуючі фото наслідків удару по Краматорську Фото: у Краматорську росіяни майже знищили багатоповерхівку (t.me/kramatorsk_rada)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти в четвер, 31 липня, своїм ударом майже повністю знищили багатоповерхівку в Краматорську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Краматорську міськраду в Telegram.

У міськраді звернули увагу, що росіяни атакували густонаселений центр міста. Остаточні наслідки будуть відомі після завершення пошуково-рятувальної операції.

Фото: Росія вдарила по Краматорську (t.me/kramatorsk_rada)

Також там додали, що близькі тих людей, які опинилися під завалами, чекають новин на місці трагедії. З ними працюють психологи, поліцейські та рятувальники.

Фото: наслідки російського удару по Краматорську (t.me/dsns_telegram)

Удар по Краматорську

Нагадаємо, у Краматорську сьогодні, 31 липня, близько 15:00 прогримів вибух. У мережі з'явилися фото, на яких можна помітити, що над містом здійнявся дим.

Пізніше голова Донецької ОВА Вадим Філашкін розповів, що внаслідок удару російських окупантів одна людина загинула і ще 11 - дістали поранення.

Також він уточнював, що росіяни навмисно вдарили по п'ятиповерхівці. Унаслідок цього половина будівлі зруйнована вщент.

Це не остаточні дані, оскільки рятувальники продовжують розбирати завали.

У ніч на 31 липня росіяни також вдарили по багатоповерхівках у Києві. Наразі відомо про 11 загиблих і понад 100 постраждалих.

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