Багатоповерхівки в густому диму: з'явилися відео наслідків удару по Сумах

Російські окупанти сьогодні, 24 березня, завдали по Сумах ракетного удару. З'явилося відео наслідків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в Telegram і ДСНС у Facebook.
"Суми після російського удару. Так Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) "припиняє" бити по цивільних", - написав він, опублікувавши відео наслідків.
Єрмак нагадав, що станом на зараз відомо про 74 поранених, серед яких є діти.
Зі свого боку рятувальники зазначили, що після атаки вони евакуювали 40 дітей і 16 дорослих. Ліквідовано пожежі у квартирах п'ятиповерхівки, а також приватного будинку.
Нагадаємо, російські окупанти сьогодні запустили свої ракети по центру Сум. Унаслідок цього десятки мирних жителів дістали поранення. Пошкоджено багатоповерхівки та школу.
Відомо, що частина будинків залишилася без газу, гарячої та холодної води, а також опалення.
При цьому, за даними Сумської міськради, постраждали щонайменше 13 дітей.
Така атака сталася на тлі заяв президента США Дональда Трампа про те, що Росія погодилася припинити атаки на українську цивільну інфраструктуру.
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