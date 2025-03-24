Багатоповерхівки в густому диму: з'явилися відео наслідків удару по Сумах

Російські окупанти сьогодні, 24 березня, завдали по Сумах ракетного удару. З'явилося відео наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в Telegram і ДСНС у Facebook.

"Суми після російського удару. Так Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) "припиняє" бити по цивільних", - написав він, опублікувавши відео наслідків.

Єрмак нагадав, що станом на зараз відомо про 74 поранених, серед яких є діти.

Зі свого боку рятувальники зазначили, що після атаки вони евакуювали 40 дітей і 16 дорослих. Ліквідовано пожежі у квартирах п'ятиповерхівки, а також приватного будинку.