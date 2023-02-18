В багатоповерхівках Лисичанська замерзла каналізація та розірвало бойлери, - ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Луганської ОВА.

"У деякі школи приїздили бригади зі Ставропольського краю РФ. Працювали вони тим, де можна було обійтися косметичним втручанням. Та навіть при таких умовах ці робітники використовували неякісні матеріали, залишили значні щілини у стінах, через що дуже швидко з’явився грибок", - йдеться у повідомленні.

В обласній адміністрації зазначили, що дахи не витримали перших серйозних опадів.

"А от у Лисичанську, таке враження, росіяни так ні до чого і не доторкнулись. Через відсутність централізованих комунальних послуг у багатоповерхівках замерзла каналізація, у квартирах розірвало бойлери, з яких, звісно, при евакуації воду ніхто не зливав", - додали в ОВА.