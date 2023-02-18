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В багатоповерхівках Лисичанська замерзла каналізація та розірвало бойлери, - ОВА

Фото: В багатоповерхівках Лисичанська замерзла каналізація та розірвало бойлери (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В окупованому Лисичанську через замерзання каналізації у будинках розірвало бойлери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Луганської ОВА.

"У деякі школи приїздили бригади зі Ставропольського краю РФ. Працювали вони тим, де можна було обійтися косметичним втручанням. Та навіть при таких умовах ці робітники використовували неякісні матеріали, залишили значні щілини у стінах, через що дуже швидко з’явився грибок", - йдеться у повідомленні.

В обласній адміністрації зазначили, що дахи не витримали перших серйозних опадів.

"А от у Лисичанську, таке враження, росіяни так ні до чого і не доторкнулись. Через відсутність централізованих комунальних послуг у багатоповерхівках замерзла каналізація, у квартирах розірвало бойлери, з яких, звісно, при евакуації воду ніхто не зливав", - додали в ОВА.

Нагадаємо, що росіяни вивозять українських старшокласників до Татарстану, аби ті складали шкільні іспити на території Росії.

В окупованому Лисичанську (Луганська область) росіяни так і не полагодили централізоване водопостачання. Люди понад шість місяців місцеві мешканці вимушені жити у нелюдських умовах.

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