Багато вбитих. ЗСУ разгромили позиції росіян під Бахмутом (відео)

"Штурмові групи 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ разом з іншими підрозділами ЗС України зайняли ворожі позиції поблизу Бахмута", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли військові, спочатку укріплення окупантів кілька разів накривали артилерійським та мінометним вогнем. Потім на ворожі позиції обережно зайшли десантники.

"Вони і завершили остаточний опір російських окупантів. Загалом, було знищено близько десятка загарбників", - додають в ДШВ ЗСУ.