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"Багато хто вже загинув": Арестович назвав кількість мобілізованих росіян в Україні

Фото: радник Офісу президента Олексій Арестович (24tv ua)
Автор: Артур Родивилов

Російській владі вдалося назбирати близько 10 тисяч мобілізованих, приблизно таке ж число вже на фронті в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін Live".

Відомо про мобілізовані на Херсонському та Сватівському напрямах.

"Взагалі, всього мобілізованих близько 10 тисяч... Приблизно стільки їх уже на території України. Можливо, навіть більше, тому що їх щодня прибуває у великій кількості. Ми їх точно бачимо на Херсонському та Сватівському напрямках", - сказав Арестович.

За його словами, ними переважно окупанти заповнюють дефіцит живої сили.

"Багато хто з них уже загинув, йдеться про десятки, і до Росії прийшли перші труни з мобілізованими. Щонайменше 20 мобілізованих вже в полоні", - розповів Арестович.

Нагадаємо, раніше в Генштабі розповіли, що непідготовлених мобілізованих кидають на Бахмутський та Авдіївський напрямки.

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Олексій АрестовичМобілізація в Росії