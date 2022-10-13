"Багато хто вже загинув": Арестович назвав кількість мобілізованих росіян в Україні

Відомо про мобілізовані на Херсонському та Сватівському напрямах.

"Взагалі, всього мобілізованих близько 10 тисяч... Приблизно стільки їх уже на території України. Можливо, навіть більше, тому що їх щодня прибуває у великій кількості. Ми їх точно бачимо на Херсонському та Сватівському напрямках", - сказав Арестович.

За його словами, ними переважно окупанти заповнюють дефіцит живої сили.

"Багато хто з них уже загинув, йдеться про десятки, і до Росії прийшли перші труни з мобілізованими. Щонайменше 20 мобілізованих вже в полоні", - розповів Арестович.

Нагадаємо, раніше в Генштабі розповіли, що непідготовлених мобілізованих кидають на Бахмутський та Авдіївський напрямки.

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