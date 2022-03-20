Багамские острова заморозили 3 млрд. долларов, принадлежащие россиянам

12 марта Багамы распорядились прекратить все операции с российскими организациями, которые попали под санкции западных стран. Центральный банк страны провел мониторинг всех средств и обнаружил депозиты на сумму 420 млн. долларов, а также трастовые активы на сумму 2,5 млрд. долларов с конечными бенефициарами из России.

Эти цифры относятся только к международному банковскому и трастовому сектору, которые обслуживают клиентов за пределами страны, и не включают какие-либо российские активы в банках для местного населения.

Центральный банк Багамских островов не сообщает, какая часть этих активов принадлежит россиянам, находящимся под санкциями США и ЕС. Багамские острова осудили вторжение России в Украину и временно заморозили все активы россиян.