UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Багамские острова заморозили 3 млрд. долларов, принадлежащие россиянам

Центральный банк Багамских островов (Фото: licdn.com)
Автор: Константин Широкун

Финансовые учреждения на Багамских островах хранят активы на сумму около 3 миллиардов долларов, владельцы которых связаны с Россией. Все указанные средства по решению правительства островного государства временно заморожены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

12 марта Багамы распорядились прекратить все операции с российскими организациями, которые попали под санкции западных стран. Центральный банк страны провел мониторинг всех средств и обнаружил депозиты на сумму 420 млн. долларов, а также трастовые активы на сумму 2,5 млрд. долларов с конечными бенефициарами из России.

Эти цифры относятся только к международному банковскому и трастовому сектору, которые обслуживают клиентов за пределами страны, и не включают какие-либо российские активы в банках для местного населения.

Центральный банк Багамских островов не сообщает, какая часть этих активов принадлежит россиянам, находящимся под санкциями США и ЕС. Багамские острова осудили вторжение России в Украину и временно заморозили все активы россиян.

О том, что происходит прямо сейчас в Украине на 25-й день войны читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину