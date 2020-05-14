На "Азовстали" погиб рабочий, еще один травмирован

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Прокуратура начала расследование инцидента

В Мариуполе на металлургическом комбинате "Азовсталь" произошли гибель и травмирование рабочих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Донецкой области.

По данным прокуратуры, утром 13 мая на территории конверторного цеха при выполнении работ по футеровке конвектора произошел обрыв троса люльки подъемника, в которой находились двое рабочих. В результате инцидента погиб мастер и был тяжело травмирован огнеупорщик.

"В результате падения с 11-метровой высоты огнеупорщик получил открытый перелом бедра со смещением, закрытые переломы ребер и лучевой кости и сейчас находится в больнице, а 46-летний мастер скончался на месте", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что прокуратура внесла сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что повлекло гибель людей. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Болгарии на оружейном заводе "Арсенал" произошел мощный взрыв. В результате взрыва в цехе по выработке гранат пострадали двое работников. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

Автор: Дмитро Левицький